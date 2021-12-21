«Россия против кровопролития» и другие цитаты Путина и Шойгу с итоговой коллегии Минобороны РФ

Министерство обороны РФ подвело итоги уходящего 2021-го и обозначило планы на ближайшее будущее. На расширенном заседании коллегии ведомства выступили его глава Сергей Шойгу и президент страны и по совместительству Верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Выступление российского лидера традиционно оказалось богато на яркие цитаты. Особое внимание он уделил теме гарантий безопасности, опубликованных МИД России на прошлой неделе. Вашингтон пока лишь проявил готовность обсудить их.

«Реальное время» собрало самые интересные высказывания Путина с коллегии Минобороны РФ.

Уходящий год, как и предыдущий, 2020-й, был экстраординарным. Мы и так с вами это хорошо понимаем. В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Принципиально важно, что в этих сложных условиях Вооруженные силы четко, без сбоев, выполнили все стоящие перед ними задачи.

Иногда задаешься вопросом — а зачем они [западные страны] это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого. Других причин просто нет.

Россия против кровопролития, хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но имея гарантии безопасности.

Предложенные Россией проекты договоренностей о гарантиях безопасности не являются ультиматумом, как это интерпретируют недоброжелатели.

Россия рассчитывает получить ясный и исчерпывающий ответ на свои предложения по гарантиям безопасности. Есть опасность, что Запад попытается «заболтать» и «погрузить в болото» переговоры по безопасности, Москву это не устроит.

На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась, ухудшалась, ухудшалась — деградировала и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать: мы же не можем допустить развития ситуации, о которой я сказал. Что, это непонятно, что ли, кому-то? Должно быть понятно.

Мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве.

В случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем принимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России.

Нам нужны долгосрочные, юридически обязывающие гарантии. Ну мы-то с вами их хорошо знаем: и этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересны — легко, объясняя чем-то или вообще ничем не объясняя, как это было с Договором по противоракетной обороне, [Договором] по открытому небу — нет, и все.

Они-то [западные страны], мы с вами хорошо знаем, под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории, за тысячи. И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным, а когда что-то соответствует их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на международное гуманитарное право и так далее. Эти манипуляции надоели.

Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском. И мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение.

Министр обороны Сергей Шойгу в своем выступлении рассказал, чего добились Вооруженные силы России в этом году и какие цели ставят на ближайшие несколько лет. Так, например, доля современного оружия в ядерной триаде России достигла исторического максимума — 89,1%. К слову, такой прогноз Путин дал еще в апреле в ходе послания Федеральному собранию.

Фото: kremlin.ru

«Реальное время» собрало главные моменты выступления Шойгу на итоговой коллегии его ведомства:

Более 90% граждан уверены, что Вооруженные силы способны защитить страну, а 88% испытывают гордость за армию и флот.

В течение двух лет [планируется] завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой — увеличить заработную плату.

Продолжается совершенствование системы хранения ракет и боеприпасов. Построено 66 современных хранилищ, а их общее число достигло 602.

Военно-морской флот получил три современные подводные лодки, четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, а также три береговых ракетных комплекса. В текущем году в ВМФ сформированы четыре новые воинские части, в том числе артиллерийский и морской инженерный полки.

Внедряется ряд новаций по реализации мероприятий государственной программы вооружения и гособоронзаказа. Это касается заключения долгосрочных — до 10 лет — госконтрактов, обеспечивающих своевременную поставку вооружения и техники в войска, технологическую готовность и равномерную загрузку предприятий промышленности. Доля таких госконтрактов в 2021 году составила 83%.

Комплекс мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией позволил сохранить высокую боеспособность Вооруженных сил, выполнить все плановые задачи и повысить качественное состояние армии и флота. Принятые Министерством обороны решения по развитию военной медицины позволили вывести ее на самые передовые позиции в стране.

Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся ее серийные поставки.

К 2026 году число носителей высокоточного оружия большой дальности увеличится на 30%, а крылатых ракет различных видов базирования — в два раза.

Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ. Внимательно отслеживаем обстановку и оперативно реагируем на все угрозы военной безопасности страны.

Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия.

Татьяна Демина