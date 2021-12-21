В Елабуге в следующем году запустят производство электрических фургонов Ford Transit

В Елабуге в следующем году начнется производство электрических фургонов Ford Transit. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

— В сегменте LCV налажен выпуск электрических «Газелей», и через год с конвейера в Елабуге сойдут первые фургоны Ford Transit, — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, сейчас Минпромторг прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора».



По итогам 2021 года ведомство ожидает роста производства автомобилей в стране на 7%.

О планах запустить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit сообщалось в марте этого года.

В начале декабря КАМАЗ объявил, что планирует начать продажи малотоннажных грузовиков в январе 2022 года.



Татьяна Леухина