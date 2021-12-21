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В Елабуге в следующем году запустят производство электрических фургонов Ford Transit

13:38, 21.12.2021 1
В Елабуге в следующем году запустят производство электрических фургонов Ford Transit
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Елабуге в следующем году начнется производство электрических фургонов Ford Transit. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме.

— В сегменте LCV налажен выпуск электрических «Газелей», и через год с конвейера в Елабуге сойдут первые фургоны Ford Transit, — приводит ТАСС его слова.

Кроме того, сейчас Минпромторг прорабатывает возможность заключения специнвестконтрактов для производства легкового электромобиля КАМАЗа и электрической модели компакт-класса «Автотора».

По итогам 2021 года ведомство ожидает роста производства автомобилей в стране на 7%.

О планах запустить в Татарстане серийное производство электрических легких грузовиков Ford Transit сообщалось в марте этого года.

В начале декабря КАМАЗ объявил, что планирует начать продажи малотоннажных грузовиков в январе 2022 года.

Татьяна Леухина
ПромышленностьМашиностроениеОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:44
    А кит комплекты производить не планируют к случаю
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