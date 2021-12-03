КАМАЗ выведет на рынок малотоннажные грузовики «Компас» в 2022 году

ПАО «КАМАЗ» планирует начать продажи малотоннажных грузовиков в январе 2022 года, сообщает пресс-служба автогиганта.



Старт продаж двух моделей развозного класса намечен в Москве и Подмосковье. Новые модели предназначены для работы в городе и пригороде — «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» — 11,99 тонны.

Во втором полугодии на рынок хотят вывести еще модели — «Компас-5» полной массой 5,5 тонны и «Компас-6» массой 6 тонн. Самый легкий грузовик серии — трехтонник «Компас-3». Компания приступила к его разработке. Прототип появится в следующем году, в серию будет выпущен не ранее конца 2023 года.

В новой серии грузовиков применяется компонентная база китайской компании JAC. Грузовики сертифицированы как КАМАЗы, их будут продавать через сбытовые и сервисные центры российской компании.

«Безусловно, есть элементы и узлы, которые разработали мы, но в целом пока это заимствованная платформа. Перед нами стоит задача локализовать основные узлы и детали в течение ближайших 5-6 лет до очень высокого уровня с тем, чтобы мы могли с полным правом назвать эту машину камазовской», — сказал главный конструктор по инновационным автомобилям КАМАЗа Сергей Назаренко.

Фото: kamaz.ru

Ранее сообщалось о планах запуска серийного производства легкого коммерческого грузовика «Компас» в 2021 году.

Маргарита Головатенко