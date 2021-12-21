В СК раскрыли обстоятельства смерти трех жителей Казани — они могли отравиться алкоголем с наркотиком

В Следственном комитете рассказали обстоятельства смерти трех жителей Казани — двух мужчины и одной женщины, по факту чего недавно было возбуждено уголовное дело.

Также в больницу положили 25-летнюю супругу скончавшегося мужчины. Как прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, женщина с признаками отравления суррогатом доставлена в 7-ю горбольницу в Центр острых отравлений. Ее состояние стабильное, но тяжелое.

Установлено, что супруги, проживавшие в квартире на улице Симонова, где произошло отравление, отмечали годовщину свадьбы и пригласили в гости знакомую семейную пару. В алкоголь они добавили наркотик: предположительно из-за употребления этого напитка люди и отравились, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.