В Татарстане возбудили уголовное дело по факту смерти трех человек от отравления

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели трех человек. Тела 36-летнего мужчины, 26-летней женщины и неустановленного пока мужчины нашли в квартире в Казани с признаками отравления неустановленным веществом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку в связи с гибелью трех человек организовала прокуратура Татарстана. Надзорное ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела.



Надзорное ведомство намерено выяснить причины и обстоятельства случившегося и проверить соблюдение контролирующими органами требований закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. В случае выявления нарушений прокуратура примет соответствующие меры реагирования.



Также в больницу доставили 25-летнюю супругу скончавшегося мужчины. Как прокомментировали «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, женщина с признаками отравления суррогатом доставлена в 7-ю горбольницу в Центр острых отравлений. Ее состояние стабильное, но тяжелое.

Тела нашли в квартире одного из домов по улице Симонова в Авиастроительном районе Казани.