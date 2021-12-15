Реконструкцию ТЦ «Кольцо» в Казани начнут в конце 2022 года

Реконструкцию торгового центра «Кольцо» на площади Тукая в Казани планируют начать в конце 2022 года, сообщила директор по маркетингу АО «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.



Точные даты проведения работ еще неизвестны, но начать их планируется не ранее осени 2022-го, пишет РБК.

По словам Зайнетдиновой, откладывать реконструкцию ТЦ нет необходимости: «Есть регламент, по которому нам необходимо выполнить еще много разных заданий. Ориентировочно сможем приступить к стройке не раньше, чем через десять месяцев. Это самые оптимальные сроки».

Фото: president.tatarstan.ru

О планах реконструкции ТЦ «Кольцо» стало известно в июле 2020-го. Окончательно проект одобрили в декабре того же года.

Маргарита Головатенко