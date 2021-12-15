Apple выпустила обновление iOS с функцией передачи данных владельца близким после смерти

Компания Apple представила обновление операционной системы iOS 15.2. Среди новых функций — «Цифровое наследство» и создание отчета о конфиденциальности данных.

«Цифровое наследство» позволяет выбрать определенных людей в качестве контактов, которые в случае смерти владельца гаджета смогут получить доступ к аккаунту в iCloud и к личным данным.

Фото: pexels.com

Также разработчики добавили возможность просмотра отчета о конфиденциальности. В нем будет показываться, какие приложения используют личные данные пользователя, как часто программы получали доступ к камере и микрофону. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти во вкладку «Настройки» — «Конфиденциальность», сообщается на сайте разработчиков Apple.

iOS 15 американская корпорация презентовала в июне. Пользователей ждало появление новых функций в iMessage, FaceTime, обновление приложений «Карты», «Погода», Wallet, Spotlight.

В мае прошлого года Apple представила обновление iOS, в которой учли изменения, внесенные пандемией коронавируса. Так, пользователям в маске стало легче разблокировать телефон. Также в iOS появилась созданная вместе с Google система уведомлений о контактах с зараженными COVID-19 — Expose Notification.

Татьяна Леухина