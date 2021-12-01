На проведение «Игр будущего» претендует Татарстан и еще 15 регионов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Помимо Татарстана на проведение первых киберспортивных «Игр будущего» претендуют еще 15 российских регионов. Они уже заполнили специальные заявки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Игры будущего» хотят провести у себя Москва, Санкт-Петербург, Мордовия, Удмуртия и Оренбургская область. Претендуют на это права кроме них Белгородская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская, Калининградская области, Приморский, Краснодарский, Пермский и Красноярский край.

Среди проявивших интерес к проведению «Игр будущего» Чернышенко особо отметил Казань. Он обратил внимание, что столица Татарстана, как и Москва, и Санкт-Петербург, уже много раз принимали различные международные соревнования.

— Окончательное решение будет приниматься организаторами после детального рассмотрения заявок и инспекционных визитов в каждый из городов-претендентов, — цитирует Чернышенко ТАСС.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

О том, что Казань может стать столицей соревнований «Игры будущего — 2023», стало известно в прошлом месяце.



Татьяна Демина