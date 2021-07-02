Дело бывшего схиигумена Сергия направили в Верховный суд России

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Генеральная прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в Верховный суд России для определения подсудности дело экс-схимонаха Сергия (Николай Романов). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

Надзорное ведомство настаивает на проведении судебного процесса в столице, хотя по требованиям закона он должен осуществляться по месту совершения преступления — в Верхней Пышме Свердловской области. Защита Романова хочет провести суд на Урале.

Бывшего схимонаха Сергия задержали 29 декабря прошлого года во время штурма спецназом Среднеуральского женского монастыря. Он отрицал пандемию коронавируса и проклинал тех, кто закрывал храмы на период карантина. Сергия обвинили в захвате монастыря, лишили сана схиигумена и отлучили от церкви. Из-за отказа пустить представителей епархии на территорию Среднеуральского женского монастыря в дело вмешалась полиция. Схимонаха дважды штрафовали за возбуждение ненависти и вражды и распространение недостоверной общественно значимой информации.

Он обвиняется в склонении к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ), нарушении права на свободу совести и вероисповедания (ч. 3 ст. 148 УК РФ) и самоуправстве (ст. 330 УК РФ). Свою вину Сергий не признает. Расследование уголовного дела Романова завершилось еще в мае.

Татьяна Демина