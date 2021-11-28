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Сегодня в Казани умерла фельдшер-лаборант КДЛ Надежда Чуприна

21:22, 28.11.2021
Сегодня в Казани умерла фельдшер-лаборант КДЛ Надежда Чуприна
Фото: kzn.ru

Сегодня в Казани умерла фельдшер-лаборант КДЛ Надежда Чуприна. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте ДРКБ Казани.

«Надежда Александровна была хорошим Человеком, профессионалом своего дела, преданной любимой работе, больнице, в которой проработала 40 лет», — говорится в сообщении.

Кроме нее сегодня в Казани скончалась известный педиатр Альбина Александровна Зайцева.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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