В этом году в Татарстане выплаты по договорам страхования выросли на 36,5%

В Татарстане в первом полугодии текущего года размер страховых выплат составил 7,8 млрд рублей. Это на 36,5% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Значительную долю выплат составляет возмещение по полисам ОСАГО — 33,8%, сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского ГУ Банка России.

Объем страховых премий вырос на 8,6% и составил 16,1 млрд рублей. Так, в первые шесть месяцев 2021 года татарстанцы обзавелись порядка 1,8 млн страховых полисов. Это на 6,8% больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Максим Платонов

Чаще всего жители РТ стали приобретать полисы страхования от несчастных случаев и болезней (+31% ), полисы ДМС (+27%) и полисы КАСКО (+17,2%).

Недавно сообщалось, что в республике по состоянию на 1 октября 2021 года объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил 51,7 млрд рублей.

Диана Жиленкова