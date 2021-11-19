Продолжается прием заявок на участие в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье

Фото: предоставлено организатором премии «Серебряный Лучник»

8 ноября стартовал прием заявок на участие в XI премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Лучший проект регионального этапа зачисляется в шорт-лист национальной премии «Серебряный Лучник», которая состоится в феврале 2022 года в Москве. Напомним, что в этом году событие на федеральной площадке станет юбилейным — свои работы на соискание престижной профессиональной награды номинанты представят в 25-й раз.

Подать заявку на региональный этап премии «Серебряный Лучник» — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. На рассмотрение жюри принимаются работы, связанные с продвижением государственных, коммерческих, общественных структур и частных инициатив в следующих номинациях:

ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление; корпоративные коммуникации; маркетинговые коммуникации; коммуникации в благотворительности; продвижение государственных и общественных программ; развитие и продвижение территорий; антикризисные коммуникации.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Самая авторитетная премия в сфере коммуникаций традиционно вызывает большой интерес профессионального сообщества. В прошлом году конкурс собрал свыше 50 заявок из 10 регионов ПФО. Несмотря на карантинные ограничения, коллеги продолжают делать крутые коммуникационные проекты. Надеемся, что и в этом сезоне жюри увидит новые подходы и актуальные решения коммуникационных задач».

Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте и до 23 декабря прикрепить полное описание проекта в личном кабинете. Контакты исполнительной дирекции, сформированной на базе коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье», указаны на сайте конкурса. Участие в региональном этапе премии «Серебряный Лучник» бесплатное.

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