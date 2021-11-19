Продолжается прием заявок на участие в премии «Серебряный Лучник» — Приволжье
8 ноября стартовал прием заявок на участие в XI премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье. Лучший проект регионального этапа зачисляется в шорт-лист национальной премии «Серебряный Лучник», которая состоится в феврале 2022 года в Москве. Напомним, что в этом году событие на федеральной площадке станет юбилейным — свои работы на соискание престижной профессиональной награды номинанты представят в 25-й раз.
Подать заявку на региональный этап премии «Серебряный Лучник» — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. На рассмотрение жюри принимаются работы, связанные с продвижением государственных, коммерческих, общественных структур и частных инициатив в следующих номинациях:
- ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление;
- корпоративные коммуникации;
- маркетинговые коммуникации;
- коммуникации в благотворительности;
- продвижение государственных и общественных программ;
- развитие и продвижение территорий;
- антикризисные коммуникации.
Анна Айзенштадт, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Самая авторитетная премия в сфере коммуникаций традиционно вызывает большой интерес профессионального сообщества. В прошлом году конкурс собрал свыше 50 заявок из 10 регионов ПФО. Несмотря на карантинные ограничения, коллеги продолжают делать крутые коммуникационные проекты. Надеемся, что и в этом сезоне жюри увидит новые подходы и актуальные решения коммуникационных задач».
Для участия в профессиональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье необходимо зарегистрироваться на сайте и до 23 декабря прикрепить полное описание проекта в личном кабинете. Контакты исполнительной дирекции, сформированной на базе коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье», указаны на сайте конкурса. Участие в региональном этапе премии «Серебряный Лучник» бесплатное.
Справка
Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году попечительским советом национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в национальной премии «Серебряный Лучник».
Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье» +7 (930) 205 12 69 luchnik@agt-volga.ru
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