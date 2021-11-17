В Нижнекамске достроили соципотечный дом на 120 квартир

Фото: Госстройнадзор РТ

В Нижнекамске получил заключение о соответствии 120-квартирный соципотечный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Госстройнадзора Татарстана.

Дом №34-4 в 34-м микрорайоне города Нижнекамск возводился в рамках республиканской программы социальной ипотеки. Десятиэтажный дом с тремя подъездами имеет общую площадь квартир 7,5 тыс. кв. м. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

Новостройка прошла итоговую проверку Госстройнадзора РТ и получила заключение о соответствии.



Госжилфонд готовит обращение в исполком Нижнекамска на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Как рассказал исполнительный директора Госжилфонда при президенте РТ Марат Зарипов, в трех микрорайонах Нижнекамска в разной степени готовности строятся еще три соципотечных дома на 419 квартир.

Всего Госжилфонд планирует построить в городах и районах республики 161 дом на 280 тыс. кв. м.



Сегодня Госстройнадзор Татарстана сообщил о проверке соципотечного дома в «Салават купере».

Ольга Шагиева