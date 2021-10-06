Объем «раскрытых» счетов эскроу в Татарстане превысил 28 млрд рублей

В Татарстане объем средств участников долевого строительства на счетах эскроу по состоянию на 1 сентября составил 50,8 млрд рублей. Всего таких счетов в республике действовало около 13,4 тысяч.



С начала года их количество возросло на 41,4%, а объем средств на открытых счетах увеличился за аналогичный период на 54,9%. По завершенным проектам строительства застройщики уже перечислили или направили на погашение кредитов около 28,4 млрд рублей. С начала года эта сумма увеличилась в 3,9 раза. Количество «раскрытых» счетов тоже показало увеличение в 3,3 раза и достигло 7,9 тысячи.

Совокупный лимит действующих кредитных договоров составлял около 97,6 млрд рублей — это на 55,8% больше, чем на начало года, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Фото: realnoevremya.ru

На 1 августа 2021 года в Татарстане объем средств на счетах эскроу составил более 51 миллиарда рублей.

По данным Росреестра РТ, более 80% новостроек в республике возводится с применением эскроу-счета — за восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 9 тысяч договоров долевого участия с применением проектного финансирования в строительстве из 12 280.

Маргарита Головатенко