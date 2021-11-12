В Казани одобрили 11 проектов архитектурных объектов в историческом поселении города
Рабочая группа по строительству и реконструкции архитектурных объектов на территории исторического поселения Казани рассмотрела 12 проектов, 11 из которых передали на согласование президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В частности, власти поддержали жилой комплекс по улице Адмиралтейской.
Кроме того, рабочая группа согласовала:
- проект многофункционального комплекса гостиничного типа по ул. Петербургской;
- проект четырехэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на ул. Московской;
- проект жилой многоэтажки со встроенными нежилыми помещениями на ул. Нариманова;
- проект индивидуального жилого дома на ул. Курашова;
- проект архитектурного решения внешнего облика здания подстанции «Казанка»;
- концепцию развития квартала, ограниченного улицами Яхина, Чернышевского, Гаяза Исхаки и Московской;
- концепцию строительства жилого комплекса по ул. Достоевского;
- проект многоуровневого служебного гаража для автотранспорта Кабмина РТ по ул. Подлужной.
Мэр Казани Ильсур Метшин предложил доработать одобренный проект торгово-гостиничного комплекса по ул. Петербургской и поручил пересмотреть архитектурное решение для проекта третьей очереди гостиничного комплекса по ул. Калинина.
Вопросы у рабочей группы возникли по внешнему виду административного здания Межрайонной инспекции ФНС России по РТ №20 на улице 25-го Октября. Два прилегающих к нему объекта оштукатурили, хотя оба были выполнены из красного кирпича, сообщается на сайте мэрии Казани.
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