В Челнах из-под завалов дома спасли 22-летнюю девушку

В Набережных Челнах из под завалов вытащили девушку 1999 года рождения. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Девушка находилась на четвертом этаже под бетонными плитами. Ее спасали при помощи гидравлического оборудования. Сотрудники МЧС поднимали плиты спецтехникой.

В МЧС России ранее сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов спасли трех человека. По данным Минздрава, состояние мужчины 1951 года рождения стабильно тяжелое, у него множественные раны. Также пострадали два ребенка. Первого, 2010 года рождения, осмотрела бригада скорой помощи, он направлен в БСМП. Второго пострадавшего, его брата 2004 г. р., осматривают врачи скорой помощи.

