Минздрав: состояние мужчины, спасенного из-под завалов в Челнах, стабильно тяжелое

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Набережных Челнах из-под завалов в результате взрыва бытового газа извлекли мужчину 1951 года рождения. У него множественные раны, его состояние стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Пострадавшего доставляют в БСМП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В МЧС России ранее сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции из-под завалов спасли три человека.



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Татьяна Леухина