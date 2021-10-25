В результате взрыва в многоэтажке Челнов пострадали двое детей

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

При взрыве газовоздушной смеси в Набережных Челнах пострадали два ребенка. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Ребенка 2010 года осмотрела бригада скорой помощи, он доставляется в БСМП. Второго пострадавшего, его брата 2004 г.р., осматривают врачи скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Как уточнили в Минздраве РФ, ребенка 2010 года рождения извлекли из-под завалов, пишет «РИА Новости». Его состояние оценивается как среднетяжелое.