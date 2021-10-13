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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о неизбежности появления климатических мигрантов

15:54, 13.10.2021
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила о неизбежности появления климатических мигрантов
Фото: government.ru

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что стране необходимо готовиться к климатическим изменениям и последующей за ними миграцией. 10 соответствующих отраслевых планов адаптации будут подготовлены до конца этого года.

По словам Абрамченко, нужно принять меры по минимизации последствий климатических изменений для граждан и отраслевой экономики. Это предполагает создание национальной системы управления климатическими рисками. Вице-премьер РФ заявила о неизбежности появления климатических мигрантов, пишет ТАСС.

Фото: pxhere.com

В августе ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец выразил мнение, согласно которому в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата, но они не повлияют критически на жизнь.

Диана Жиленкова
Общество

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