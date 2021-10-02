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Эксперт: пустующие территории Казани должны облагаться повышенным налогом

16:45, 02.10.2021
Эксперт: пустующие территории Казани должны облагаться повышенным налогом
Фото: realnoevremya.ru

В Казани все неиспользуемые территории должны облагаться повышенным налогом, такое мнение выразил заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест, кандидат архитектуры Александр Дембич.

По его словам, в столице Татарстана много пустующих земель, находящихся в частной собственности. Их следует сдавать в аренду либо продавать, поделился он.

Он подчеркнул, что в городе наблюдается дефицит территорий под жилищное строительство. В Казани строят много торговых центров, тогда как на строительство жилых домов в городе мест не хватает, сообщают «Казанские ведомости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Дембич оценил идею создания экопарка нового вида — «луговой».

Маргарита Головатенко
НедвижимостьОбщество Татарстан

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