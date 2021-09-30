Минниханов дал старт инвестпроекту компании «Ромекс» за 1,8 млрд рублей

Краснодарский девелопер «Ромекс» инвестирует 1,8 млрд рублей в строительство второй очереди логистического центра в Зеленодольске, который будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Первая очередь логистического центра была запущена «Ромексом» в прошлом году и размещается в промышленном парке «Зеленодольск» на площади 37 тыс. кв. метров. Сегодня построенный оптово-распределительный центр, в закладке которого он принимал участие, а также площадку под будущий проект осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что регион достойно принимает все вызовы рынка электронной торговли при участии таких игроков.

— Удивительный объект, самое главное, он открывает большие возможности для наших производителей. У нас разработана программа развития онлайн-торговли, обучения. И конечно, я бы хотел выразить благодарность «Ромексу», который строит объекты такого высокого качества в короткие сроки. Все было бы не так быстро, если бы Фонд развития моногородов не оказывал соответствующую поддержку. Мы активно принимаем вызовы электронной торговли и как потребители, и как поставщики. В Татарстане — крупнейшие игроки, которые могут вывести товары в самые разные точки мира, — заявил Рустам Минниханов.

Краснодарский девелопер построит под Зеленодольском вторую очередь логоцентра

По словам президента группы компаний «Ромекс» Алексея Прокопенко, холдинг продолжит управлять и осуществлять безопасную эксплуатацию масштабного проекта и после его ввода. Использовать его мощности в рамках аренды будет онлайн-платформа Ozon.

Вторая очередь проекта расположится на территории в 4 гектара, а площадь самого здания составит 35 129 кв. метров. В структуру войдут пятиуровневый полочный мезонин, зона паллетного хранения, а также зоны сортировки, упаковки и отгрузки.

В «Ромекс» отмечают, что технологичный складской комплекс относится к классу А и может быть модифицирован под разные потребности. При выборе локации в холдинге оценили удачное расположение Зеленодольского района, который имеет прямой выезд на федеральную трассу М-7. Этот фактор в будущем позволит выстроить качественную логистику и даст возможность легкого доступа в распределении грузопотоков в любой регион России.

— В первую очередь логистического центра Ozon мы инвестировали около 2 млрд рублей. Это уже третий проект в Татарстане — после распределительных центров для Х5 Retail Group в Елабуге и Зеленодольске. Татарстан продолжает играть важную роль в развитии торговых путей для всей страны, а здоровый предпринимательский климат региона и его инвестпривлекательность дают уверенность в том, что впереди у нас еще множество совместных проектов, — отметил Алексей Прокопенко.

Генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин призвал предпринимателей использовать площадку для того, чтобы развивать свой бизнес.

Предприниматели смогут использовать возводящийся логистический центр как площадку для развития своего бизнеса

— Сейчас в фулфилмент-центре работают 1 тыс. человек. С запуском второй очереди будут работать 2 тыс. человек. Но самое главное, что количество компаний предпринимателей, которые работают с Ozon из Республики Татарстан, за последний год выросло в 4 раза. И я абсолютно уверен, что это далеко не предел. Мы для себя ставим задачу кратного роста числа компаний для того, чтобы продавать не только в Республике Татарстан, а на всю страну и на соседние страны. Это для нас — главная ценность. Миссия нашей компании — позволить местным предпринимателям продавать свой товар десяткам и сотням миллионов покупателей по стране.

Напомним, в 2020 году компания «Ромекс» возглавила список лучших организаций строительного комплекса Краснодарского края по результатам производственно-хозяйственной деятельности, получивших наивысшие оценки по сумме показателей, объем выручки которых составил свыше 1 млрд руб. (конкурс учрежден департаментом строительства Краснодарского края).

Партнерский материал