Минниханов дал старт инвестпроекту компании «Ромекс» за 1,8 млрд рублей
Краснодарский девелопер «Ромекс» инвестирует 1,8 млрд рублей в строительство второй очереди логистического центра в Зеленодольске, который будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2023 года. Первая очередь логистического центра была запущена «Ромексом» в прошлом году и размещается в промышленном парке «Зеленодольск» на площади 37 тыс. кв. метров. Сегодня построенный оптово-распределительный центр, в закладке которого он принимал участие, а также площадку под будущий проект осмотрел президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что регион достойно принимает все вызовы рынка электронной торговли при участии таких игроков.
— Удивительный объект, самое главное, он открывает большие возможности для наших производителей. У нас разработана программа развития онлайн-торговли, обучения. И конечно, я бы хотел выразить благодарность «Ромексу», который строит объекты такого высокого качества в короткие сроки. Все было бы не так быстро, если бы Фонд развития моногородов не оказывал соответствующую поддержку. Мы активно принимаем вызовы электронной торговли и как потребители, и как поставщики. В Татарстане — крупнейшие игроки, которые могут вывести товары в самые разные точки мира, — заявил Рустам Минниханов.
По словам президента группы компаний «Ромекс» Алексея Прокопенко, холдинг продолжит управлять и осуществлять безопасную эксплуатацию масштабного проекта и после его ввода. Использовать его мощности в рамках аренды будет онлайн-платформа Ozon.
Вторая очередь проекта расположится на территории в 4 гектара, а площадь самого здания составит 35 129 кв. метров. В структуру войдут пятиуровневый полочный мезонин, зона паллетного хранения, а также зоны сортировки, упаковки и отгрузки.
В «Ромекс» отмечают, что технологичный складской комплекс относится к классу А и может быть модифицирован под разные потребности. При выборе локации в холдинге оценили удачное расположение Зеленодольского района, который имеет прямой выезд на федеральную трассу М-7. Этот фактор в будущем позволит выстроить качественную логистику и даст возможность легкого доступа в распределении грузопотоков в любой регион России.
— В первую очередь логистического центра Ozon мы инвестировали около 2 млрд рублей. Это уже третий проект в Татарстане — после распределительных центров для Х5 Retail Group в Елабуге и Зеленодольске. Татарстан продолжает играть важную роль в развитии торговых путей для всей страны, а здоровый предпринимательский климат региона и его инвестпривлекательность дают уверенность в том, что впереди у нас еще множество совместных проектов, — отметил Алексей Прокопенко.
Генеральный директор компании Ozon Александр Шульгин призвал предпринимателей использовать площадку для того, чтобы развивать свой бизнес.
— Сейчас в фулфилмент-центре работают 1 тыс. человек. С запуском второй очереди будут работать 2 тыс. человек. Но самое главное, что количество компаний предпринимателей, которые работают с Ozon из Республики Татарстан, за последний год выросло в 4 раза. И я абсолютно уверен, что это далеко не предел. Мы для себя ставим задачу кратного роста числа компаний для того, чтобы продавать не только в Республике Татарстан, а на всю страну и на соседние страны. Это для нас — главная ценность. Миссия нашей компании — позволить местным предпринимателям продавать свой товар десяткам и сотням миллионов покупателей по стране.
Напомним, в 2020 году компания «Ромекс» возглавила список лучших организаций строительного комплекса Краснодарского края по результатам производственно-хозяйственной деятельности, получивших наивысшие оценки по сумме показателей, объем выручки которых составил свыше 1 млрд руб. (конкурс учрежден департаментом строительства Краснодарского края).
Справка
Группа компаний «Ромекс» — инвестиционно-строительный холдинг, в который на сегодняшний день входит более 80 компаний. Штат сотрудников группы компаний — более 5 тыс. человек, из них 80% сотрудники с высшим образованием.
Оборот девелоперского направления компании за 2020 год составил более 9 млрд рублей.
Компания является одним из лидеров Юга России в строительной отрасли и имеет опыт строительства и эксплуатации объектов более 23 лет. В настоящий момент «Ромекс» реализует проекты не только в родном регионе — Краснодарском крае, но и в 8 регионах Российской Федерации.
Основными направлениями деятельности компании являются строительство, а также управление и эксплуатация недвижимости.
На сегодняшний день компанией реализовано более 50 проектов в различных сферах, таких как:
- торговая недвижимость — построено 5 торговых центров общей площадью около 500 000 кв. м;
- жилая недвижимость в городах юга России — Туапсе, Новороссийск, Анапа и Краснодар;
- складская недвижимость — компанией введено в эксплуатацию 12 складских комплексов в пяти регионах России. В собственности компании «Ромекс» находится 10 логистических центров, общей площадью более 300 тыс. кв. м;
- гостиничная недвижимость — 4-х звездочный отель Four Point by Sheraton в Краснодаре и комплекс апартаментов Costa Rusa в Туапсинском районе;
- выставочная недвижимость — выставочный комплекс «Экспоград» в Краснодаре;
- строительство медицинских центров.
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