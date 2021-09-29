Кандидат в президенты Филиппин Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры боксера

Кандидат в президенты Филиппин, боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении профессиональной карьеры в боксе.

«Мне трудно смириться с тем, что мое время для меня как боксера закончилось», — приводит слова 42-летнего Пакьяо агентство AFP.

Сам спортсмен в аккаунте «Инстаграм» разместил пост со словами: «Прощай, бокс».

Напомним, ранее стало известно, что чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо поборется за пост президента Филиппин на выборах в 2022 году. Боксер выдвинут от правящей партии страны «ФДП-Лабан» (Филиппинская демократическая партия — Сила народа), лидером которой он является с декабря прошлого года.