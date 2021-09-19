Экс-боксер Мэнни Пакьяо выдвинут кандидатом в президенты Филиппин

Чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо поборется за пост президента Филиппин на выборах в 2022 году.

Спортсмен выдвинут от правящей партии страны «ФДП-Лабан» (Филиппинская демократическая партия — Сила народа), лидером которой он является с декабря прошлого года.

Мэнни Пакьяо несколько раз признавался лучшим боксером мира по версии авторитетных изданий. За свою боксерскую карьеру он 16 раз защитил чемпионский титул.

Бывший боксер начал работать сенатором еще в 2016 году. Примечательно, что действующий президент страны Родриго Дутерте также входит в партию, возглавляемую Пакьяо.

Напомним, с пятницы по воскресенье в России проходят выборы. Трансляцию с единого дня голосования можно посмотреть на сайте «Реального времени».