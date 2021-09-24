В Казани долгострой на Заслонова получил заключение о соответствии

В Казани завершилась итоговая проверка 18-этажного жилого дома на Заслонова. Сегодня Госстройнадзор РТ выдал заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Сейчас ожидается ввод дома в эксплуатацию. В ближайшее время свои квартиры получат более 60 обманутых дольщиков в Казани. Достройка проблемного дома осуществлялось по республиканской программе поддержки дольщиков.

Фото: t.me/fpdrt

Строительные работы после 5-летнего перерыва возобновились весной 2020 года. Новым застройщиком дома вместо «Фирмы СВЕЙ» стала компания «Бриз», выкупившая объект с торгов, сообщается в telegram-канале Фонда поддержки дольщиков РТ.

