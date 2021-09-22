В казанском зоопарке установили скульптуры животных для слабовидящих и незрячих посетителей

В Казани в зоопарке «Африка. Река Замбези» появились скульптуры анатомически правильных фигуры животных, содержащихся и ожидаемых в зооботаническом саду. Они помогут слабовидящим и незрячим посетителям «увидеть» руками, как выглядят обители Африки.

Скульптуры выполнены из композитного полимерного материала. Посетители могут увидеть носорога, гепарда, льва, бегемота, страуса, жирафа, гориллу, шимпанзе и т.д. К каждой их фигур животных прилагается табличка с шрифтом Брайля.

Размеры скульптур небольшие. Изучить их с помощью рук смогут и дети, сообщается в Instagram-аккаунте казанского зоопарка.

В июле специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» поделились с «Реальным временем» деталями реализации проекта по развитию казанского зооботсада и прилегающей территории. Подробнее о том, что ждет зоопарк «Река Замбези» в ближайшем будущем, — в материале.

Татьяна Демина