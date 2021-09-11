В Татарстане в августе зафиксировали дефляцию

В Татарстане в августе 2021 года зарегистрировали дефляцию. Она составила 0,25%, следует из данных Татарстанстата.

С начала года инфляция в республике составила 4,9%. По отношению к августу 2020 года сводный индекс потребительских цен в Татарстане составил 7,1%.

Цены на продукты питания в республике в августе по сравнению с июлем 2021 года снизились на 0,9%. С начала года выросли на 3,86%.

На непродовольственные товары в Татарстане цены увеличились в августе на 0,14%. С начала 2021 года они выросли на 6,91%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Услуги в августе по сравнению с предыдущем месяцев подешевели на 0,08%. Однако с начала года они подорожали на 3,06%.

Напомним, в августе годовая инфляция в России ускорилась до 6,68% — после 6,46% в июле. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,17%. По сравнению с декабрем 2020 года они увеличились на 4,69%.



Татьяна Демина