Выдача ключей дольщикам дома №3 ЖК «Золотая середина» стартует 20 сентября
Дольщикам дома №3 ЖК «Золотая середина» в Казани начнут выдавать ключи 20 сентября, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.
Для принятия объекта необходимо подписать передаточный акт по адресу: улица Четаева, д.14А, корпус 2, подъезд 5, этаж 2, квартира 281.
При себе иметь документы: паспорт, договор долевого участия или иной договор, предусматривающий передачу помещения, доверенность от участника долевого строительства, заверенная нотариально, если оформлением документов занимается другое физическое лицо.
Выдавать ключи и документы будут по графику:
20 сентября — 1 подъезд,
21 сентября — 2 подъезд,
22 сентября — 3 подъезд,
23 сентября — 4 подъезд,
24 сентября — 5, 6 подъезды,
25 сентября — 7 подъезд,
27 сентября — 8, 9 подъезды,
с 28 сентября — все подъезды в порядке живой очереди.
В августе в Казани завершили строительство проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина). Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.
Дольщики домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» могут подать документы для составления реестра пострадавших.
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