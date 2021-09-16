Выдача ключей дольщикам дома №3 ЖК «Золотая середина» стартует 20 сентября

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Дольщикам дома №3 ЖК «Золотая середина» в Казани начнут выдавать ключи 20 сентября, сообщает Фонд поддержки дольщиков Татарстана.



Для принятия объекта необходимо подписать передаточный акт по адресу: улица Четаева, д.14А, корпус 2, подъезд 5, этаж 2, квартира 281.

При себе иметь документы: паспорт, договор долевого участия или иной договор, предусматривающий передачу помещения, доверенность от участника долевого строительства, заверенная нотариально, если оформлением документов занимается другое физическое лицо.

Выдавать ключи и документы будут по графику:

20 сентября — 1 подъезд,

21 сентября — 2 подъезд,

22 сентября — 3 подъезд,

23 сентября — 4 подъезд,

24 сентября — 5, 6 подъезды,

25 сентября — 7 подъезд,

27 сентября — 8, 9 подъезды,

с 28 сентября — все подъезды в порядке живой очереди.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В августе в Казани завершили строительство проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина). Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.

Дольщики домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» могут подать документы для составления реестра пострадавших.

Маргарита Головатенко