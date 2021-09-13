Дольщики домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» могут подать документы для составления реестра пострадавших
Фонд поддержки дольщиков РТ формирует реестр пострадавших граждан. Дольщикам домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» предлагается подать документы.
Их можно доставить одним из следующих способов:
- на личном приеме по предварительной записи по адресу фонда: г. Казань, ул. Московская д. 53/6. Запись по телефону: 8 (843) 500-59-06. Прием и регистрация заявлений осуществляется с 09.30 до 13.00.
- по почтовой связи: 420021, г. Казань, а/я 153;
- по электронной почте: reestr@fpdrt.ru.
В случае наличия дополнительных вопросов дольщики могут обращаться на специальный номер фонда: 8 (843) 500-59-06.
В августе в Казани завершили строительство еще двух проблемных домов: №3 ЖК «Золотая середина» (ул. Четаева) и №4 ЖК «МЧС» (ул. Губкина). Ожидается, что порядка 550 обманутых дольщиков будут восстановлены в правах.
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