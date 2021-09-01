Twitter представил новую функцию

Социальная сеть Twitter создала режим безопасности, который будет удалять комментарии, содержащие нежелательную лексику и оскорбления, а также блокировать их авторов. Об этом сообщается в блоге компании.

С сегодняшнего дня функция появится у небольшой тестовой группы на iOS, Android и Twitter.com. В первую очередь эксперимент затронет аккаунты на английском языке.

Фото: pixabay.com

Новая функция безопасности будет блокировать на семь дней учетные записи за использование потенциально опасной лексики, а также за повторяющиеся ответы или упоминания. Пользователи, включившие режим безопасности, смогут просматривать информацию о твитах, которые были отмечены системой, а также о заблокированных учетных записях. Перед окончанием «периода безопасного режима» пользователя предупредят об этом.

При этом система примет во внимание и не будет блокировать людей, на которых пользователь подписан или периодически взаимодействует.

В феврале Twitter объявил о планах создания новой функции Super Follows. Ожидается, что она позволит владельцам аккаунтов взимать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.