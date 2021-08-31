В Мензелинске отреставрируют дом Пасмурова конца XIX века

В Мензелинске в следующем году отреставрируют двухэтажный дом Пасмурова конца XIX века. Проект работ уже утвержден, сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

При его подготовке специалисты провели историко-архивные и архитектурные исследования, которые показали, что облик здания в целом сохранился. При этом некоторые элементы фасадов обветшали, интерьеры значительно изменились.

Планируется восстановить исторический облик здания, каким он сформировался в конце XIX — начале XX века, и внести дополнительные элементы приспособления объекта. Это сделают на основе сохранившихся фотографий.

Кроме того, специалисты восстановят наружную отделку фасадов, заменят и отремонтируют внутренние стены, потолки, полы. Планируется снести поздние перегородки. Лепной декор отреставрируют, конструкции внутренних лестниц усилят.

Чердачный утеплитель в доме заменят современными негорючими материалами. Поменяют кровлю, с поверхностей деревянных конструкций уберут следы гниения, обработают антисептиками.

Оконные проемы предлагают восстановить в первоначальных габаритах с использованием деревянного стеклопакета. Специалисты модернизируют инженерные системы и благоустроят прилегающую к дому территорию.



Ранее первый этаж дом Пасмурова сдавался под многочисленные магазины, общественные учреждения. На верхних этажах находились квартиры для состоятельных постояльцев. В советское время в здании располагались административные учреждения. Сейчас в доме находится администрация Мензелинска.

В этом месяце Комитет по охране объектов культурного наследия РТ выдал разрешение на проведение реставрационных работ в здании реального училища 1908—1910 годов постройки в Буинске.



Татьяна Демина