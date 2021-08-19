Официальный представитель талибов* заявил, что они стараются не допустить гражданской войны в Афганистане

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в РФ), которое 15 августа пришло к власти в Афганистане, не планирует преследовать сторонников прежнего правительства страны. Они стараются не допустить гражданской войны.

— Мы хотим жить в мире, заявил официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид, принявший участие в собрании, посвященном празднованию 102-й годовщины независимости Афганистана. Все вопросы и проблемы новые власти страны намерены решать с помощью диалога.

Как заявил Муджахид, талибы* не стремятся к обострению отношений с этническими и религиозными меньшинствами Афганистана. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, талибы* взяли Кабул 15 августа. После этого президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и на самолете покинул страну. Сейчас он находится в ОАЭ. Однако Гани пообещал в ближайшем будущем вернуться в Афганистан.



Западные страны после смены власти начали оперативно эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. Страну покидают и многие ее жители. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

Татьяна Демина