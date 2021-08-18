ООО «ТАИФ-НК АЗС» ребрендировало еще одну автозаправочную станцию на Горьковском шоссе

Фото: Максим Платонов

Крупнейшая в Татарстане сеть автозаправочных станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», представленная также в Удмуртии и Чувашии, Кировской, Самарской и Ульяновской областях, в рамках масштабного ребрендинга продолжает обновлять внешний вид АЗС в соответствии с новым фирменным стилем.

Так, в августе компания модернизировала очередную автозаправочную станцию.

— Наша компания продолжает модернизацию сети автозаправочных станций. В данный момент мы завершили реконструирование объекта по адресу Горьковское шоссе, 46. Он соответствует всем современным требованиям. Здесь потребители могут заправиться качественным топливом от производителя и купить все необходимые товары в дорогу, — рассказал коммерческий директор ООО «ТАИФ-НК АЗС» Наиль Шайдуллин.

Удобство оценили и водители:

— Очень хорошо стало. Я здесь часто заправляюсь. Расположение удобное — на выезде из города. Летом так вообще дети постоянно гостят в деревне. Каждый раз останавливаюсь здесь, заправлюсь, детям что-то вкусненькое покупаю, сам могу перекусить иногда. После работы устаешь, и не хочется лишних движений. А тут все есть. Мне нравится. И качество бензина никогда не подводило, — поделился впечатлениями Ильсур Хуснуллин.

На всех АЗС Группы компаний ТАИФ реализуются только качественные нефтепродукты, поступающее напрямую с нефтеперерабатывающего завода АО «ТАИФ-НК», и сжиженный газ производства ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Также на всех автозаправочных комплексах продолжает действовать программа лояльности «Альтернатива». Держатели карт могут получить скидку на все виды топлива до 5%.

Напомним, ранее «Реальное время» писало о ребрендинге автозаправочной станции в Лаишевском районе.

Партнерский материал