У России два выхода: либо сделать выводы, либо устроить «Пусть говорят»

Олимпиада в Токио запомнится не только медалями

Олимпиада-2020, впервые в своей истории проведенная на год позже запланированного, завершилась. И совершенно точно, что Россия выдержала тот психологический пресс, которому подверглась до старта, считает журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин.

Подводим итоги

Россия завоевала 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые медали. Это пятое место по золотым, третье по общему количеству наград, но, на самом деле, абсолютно не интересно, как это выглядит со стороны остальных стран. В плане наград надо соревноваться с самой собой, с итогами в Рио-2016, Лондоне-2012, на которых выступало нынешнее поколение спортсменов. Так вот сейчас Россия выступила лучше. И по сравнению с Рио, где по отношению к нам были применены практически аналогичные санкции, и по сравнению с безоблачным в этом отношении Лондоном.

Кроме того, абсолютно непонятно была и остается эта ситуация с медальными гонками отдельно на Летних и Зимних Олимпиадах. Послушайте, мы одна страна, и лыжник Александр Большунов, и пловец Евгений Рылов, спортивные звезды России, почему мы их достижения «фасуем» по разным копилкам? Надо объединять, и уж тогда можно сравнивать уровень спортивного величия в мире на данный час. В этом плане итоговая ситуация у нас сильно не улучшится, Пхенчхан-2018 был со всех точек зрения провальным, но хотя бы ради справедливости надо добавить те медали, и наш олимпийский актив будет выглядеть следующим образом: 22 золотые, 34 серебряные, 32 бронзовые.

Это важно еще и потому, что иначе с точки зрения развития спорта слабо выглядели бы Норвегия и Швеция, Австрия и Финляндия. Если судить только по таблице Олимпиады в Токио, то Норвегия находится ниже, чем Кения, Швеция еще ниже, отставая от Ямайки, Австрия уступает еще и Уганде, Тайваню, Эквадору, Багамам, Косово, Гонконгу и Филиппинам, а Финляндия выглядит совсем убого. Страна, которая только в этом году стала вице-чемпионом мира по хоккею и дебютировала на чемпионате Европы по футболу, заняла бы 85-е место в мире, ниже Кыргызстана, Монголии и Туркменистана, только потому, что не дала гражданство африканцам, чтобы защищали ее честь в легкой атлетике. Написать об этом автора заставил финиш токийского марафона, когда голландец всячески подбадривал бельгийца на финише, и они в четыре ноги обогнали кенийца. А потом выяснилось, что и «голландец» и «бельгиец» родом из одной страны Сомали.

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Франция уже сделала заявку на медали Парижа-2024

Общекомандный медальный зачет — это заявка на более-менее справедливое подведение итогов Олимпиады, но следует отметить, что в нем равноценно смотрятся и индивидуальные награды и командные медали. То есть, натурализованные сомалийцы из Бельгии и Нидерландов за два часа бега достигли такого же итога (серебро и бронза), как, к примеру, баскетбольные сборные Франции за двухнедельный олимпийский марафон, по итогам которого их гарсоны стали вторыми, а мадемуазели финишировали третьими. И Франция будет стоять по итогам Олимпиады на скромном восьмом месте, хотя ее сборные еще выиграли оба золота в гандболе и мужском волейболе, и серебро в женском регби-7. Круче и были только американцы с четырьмя золотыми наградами, Китая в призах вообще не было, у Японии одно серебро, у Англии — бронза. И все они в неофициальном командном зачете стоят выше Франции, которая должна считать Токио-2020 неудачной?

С другой стороны команда Фиджи стала чемпионом и бронзовым призером в регби-7, и она стоит выше Азербайджана, Казахстана и Латвии, где гармонично развивают спорт? Ну, смешно же...

Поэтому стоит подвести итоги Токио-2020 для России не через призму медального зачета, а с разбором достижений того или иного вида спорта.

Лучшие федерации

Спортивная борьба 4-0-4 (вольная, 3-0-2, греко-римская, 1-0-2). Греко-римляне отсиделись за спиной вольников, а женщины вообще остались без медалей. Причем, сейчас не было таких захватывающих сюжетов, как в Рио-2016. Там вокруг наших борчих кипели страсти, они проигрывали на последних секундах своих схваток и в финалах и в схватках за бронзу, Инна Тражукова, уступившая бронзу, поцапалась с главным тренером сборной Михаилом Мамиашвили. Кстати, тот скандал не получил развития, и она в дальнейшем выступала, успев выиграть и чемпионат мира, и стать вице-чемпионкой Европы. Сейчас же вокруг слабого пола на ковре была тишь, гладь, да божья благодать. Все повылетали из борьбы за медали так рано, что не оставили о себе никакой памяти.

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Фехтование 3-4-1. Президент международной федерации Алишер Усманов добился того, чтобы сейчас никто не пропускал командные турниры, а иначе соревнования пришлось бы пропускать шпажисткам и рапиристам, а именно в мужском турнире Россия завоевала серебро, которого могло бы и не быть в конечном итоге. В целом, по медалям у нас больше, чем было в Рио, хотя по количеству золота на одно меньше. В том числе потому, что наши шпажисты неприятно огорчили в финале, уступив Японии.

Стрельба 2-4-2. Здесь тоже президент Международной федерации россиянин Владимир Лисин, хозяин одного из лучших стрельбищ в мире «Лисья нора». Увы, ни представители этой школы из Липецка, ни спортсмены Татарстана не завоевали ни одной медали в Токио, отсидевшись за спинами стрелков из тира. Где-то повлияли изменения в правилах, к примеру, наш знаменитый стрелок Василий Мосин оказался без любимой дисциплины, хотя не собирался уходить из спорта, тем более, что его некогда принципиальный соперник Абдулла Аль-Рашиди из Кувейта демонстрирует всем спортивное долголетие. Бронзовому призёру Токио стукнет в конце августа 58 лет. Но всё равно, результаты стендовиков выглядят жалко, особенно, по сравнению с двумя медалями конкурентов из Сан Марино (да, мы помним, что одна из этих спортсменок родом из Италии).

Победы и разочарования

Гимнастика 2-4-4 (спортивная гимнастика 2-2-4, художественная гимнастика 0-2-0). Кажется, Ирина Винер-Усманова подсказала нам имя «виновницы» двух серебряных поражений российских «художниц» в Токио. Это Наталья Кузьмина, член технического комитета ФИЖ. Она ничего не сделала для того, чтобы оградить российски спортсменок от неквалифицированного или предвзятого судейства. Не удивляйтесь, протекционизм в международных федерациях был, есть и будет. К примеру, наши ватерполисты с удовольствием вспоминают времена, когда в международной организации сидел представитель Советского Союза, который защищал интересы страны, как свои собственные. И это в игровом виде спорта, где судьи «решают» куда меньше, чем в субъективной насквозь гимнастике. В лёгкой атлетике вспоминают, как снимали нашего ходока за предупреждения, чтобы к победе пришел-примчал итальянец, когда президентом федерации был Примо Небиоло.

Сейчас в лёгкой атлетике от нас вообще никого нет, а в МОК мы только что упустили возможность возглавить комиссию спортсменов. Елену Исинбаеву «прокатили» мимо этого поста, отдав предпочтение 39-летней финской хоккеистке Эмме Терхо. В МОК нашлись такие удивительные весы, на которых регалии Исинбаевой уступают финке, а Россия находится ниже Финляндии, которая заняла на этой Олимпиаде место ниже Кыргызстана, Монголии и Туркменистана. Ну, вы в курсе. Зато в Совет ВАДА был избран экс-министр спорта Украины Игорь Жданов, пообещавший в момент избрания, что «На этой позиции я буду бороться за... продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы».

Фото olympic.ru

Иными словами, бороться за спасение утопающих должны сами утопающие, а у нас этим заниматься не хотят, не только в художественной гимнастике, но и в названном водном поло, кстати. Другое дело, что Ирина Винер-Усманова могла свои претензии к Кузьминой, если они были, изложить раньше, а не доводить до ситуации, когда последние дни Олимпиады в Токио напоминали перемывание грязных купальников.

Плавание 2-2-1. Самая крупная по числу участников команды России занимает только пятое место по общему количеству наград, а по КПД еще ниже. Две золотые медали у Евгения Рылова, в этом плане он герой Токио, поскольку еще помог нашей эстафете 4 по 200 метров вольным стилем завоевать серебро, за что ему благодарен и пловец СК ВВС «Синтез» Александр Красных. Но Рылов и главный виновник провала в комплексной эстафете, где мы на полных основаниях претендовали на бронзу.

Дмитрий Губерниев поспешил назначить главным виновником итоговых результатов «в одно лицо» главного тренера сборной Сергея Чепика, и, как Авессалом Изнуренков «поскакал» дальше комментировать олимпийские старты, не утруждая себя в анализе. А ведь олимпийский плавательный турнир Токио — это самый необычный для последних лет. И это не для красного словца. Все последние крупные плавательные форумы — это театры одного актёра. Даже после завершения карьер Майкла Фелпса или Райана Лохте, в плавании оставались мультичемпионы, которые брали от трёх личных золотых и больше. Калеб Дрессел, Кэти Ледеки, Катинка Хоссу, Сара Шострем вылавливали из бассейна золото во всех своих заплывах. Сейчас только Дрессел взял три золота. А где победы Хоссу, Шострем, Симоны Мануэль, где успехи хозяев бассейна Дайя Сето, Косуке Хагино? Видимо, не мы одни не доработали перед Токио?

Водные виды спорта 2-0-1 (синхронное плавание, 2-0-0, прыжки в воду, 0-0-1). Действующий президент федерации Алексей Власенко пока под следствием, но его старания по объединению этих трёх федераций в одну позволили всем «водоплавающим» спрятаться за спины золотых синхронисток. Хотя одна бронза прыгунов в воду это катастрофически мало, правда, там было еще четвертое место на вышке, как и у наших ватерполисток, не сумевших сохранить своё преимущество в матче за бронзу. В прыжках в воду стартовали два представителя СК ВВС «Синтез» Мария Полякова и Никита Шлейхер, до последнего прыжка претендовавший на бронзу в синхроне с 3-метрового трамплина.

Фото olympic.ru

Таэквондисты — лучшие по КПД

Таэквондо 2-1-1. Почти такие же результаты, как у пловцов, зато КПД в тысячу раз лучше. Просто герои Токио-2020 поголовно, все четверо его участников.

Бокс 1-1-4. Мужская часть сборной выступила в свою силу, женская, как и коллеги по борьбе, сейчас выступали в роли «пассажирок». Причем, боксёры выглядели лучше, чем в Рио, где наше золото выглядело таким позорным, что до сих пор неудобно перед соседями из Казахстана, и конкретно, перед Василием Левитом.

Теннис 1-2-0. Мы выиграли единственный финал, который не могли не выиграть, поскольку там выступали две российские смешанные пары. Любопытно, что лидером сборной в Токио приехал Даниил Медведев, оставшийся без медали, как и великий серб Новак Джокович. Карен Хачанов проиграл финал, что может быть оправданно, поскольку «немец» Зверев, в целом, посильнее, но проигрыш женской пары Веснина — Кудерметова — это третья по счету обида Татарстана, после комбинированной эстафеты у пловцов, и синхрона у прыгунов.

Лёгкая атлетика 1-1-0. Десять легкоатлетов, как десять «спартанцев», стартовали в Токио, и на старте соревнований мы огорчались сходам из-за травм Дарьи Клишиной и Сергея Шубенкова, а на финише порадовались медалям Анжелики Сидоровой и Марии Ласицкене. Хотелось бы еще получить ответ, когда в нашей федерации будет наведено подобие какого-нибудь порядка, но, похоже, для этого надо подождать до Парижа-2024.

Стрельба из лука 0-2-0. Что такое порядок наглядно продемонстрировали наши лучницы. Про лёгкую атлетику мы не можем забыть, поскольку её то и дело сотрясают скандалы, а вот лучницы живут, как обитатели Шервудского леса: вышли из засады, дважды зацепили серебро, и снова отправятся на обочину нашего внимания. С точки зрения результативности у лучниц наибольший прогресс: Лондон-2012 — без медалей, Рио-2016 — одно серебро, сейчас два серебра. Президентом федерации с 1996 года является знаменитый в прошлом спортсмен Владимир Ешеев, который за 25 лет работы прошел в европейскую и международную федерации. Может, ему стоит доверить и федерацию легкоатлетов, у России есть уже опыт подобных объединений.

Фото olympic.ru

Волейбол и женский гандбол — молодцы. Баскетбол пока прикрыл свои провалы стритболом

Баскетбол (стритбол) 0-2-0. Президент федерации баскетбола России Андрей Кириленко уже попытался спрятать за сенсационными результатами нашей мужской и женской стритбольных команд весь груз проблем, которыми болен наш классический баскетбол. Не получится, Андрей Геннадьевич, поскольку стритбол с его приятными сенсациями пока сам по себе, а баскетбол, переполненный заокеанскими легионерами, сам по себе. Причем, свалить наши проблемы на развал СССР, вряд ли уже получится. К примеру, на Олимпиаде в Токио выступали сборные Словении и Чехии, которые, как и СССР, развалились в девяностые годы, тем не менее, собрали достойные мужские команды. Два, пожалуй, самых сенсационных итога домашней Олимпиады — это победа шпажистов, о которой мы упоминали, и серебро баскетболисток Японии. Андрей Геннадьевич, мы даже не думали, что в Японии есть достойный баскетбол, а они вице-чемпионки Олимпиады.

А что Россия? У женского УГМК — 13 побед в чемпионатах страны, у мужского ЦСКА — 27, но это не чемпионы России, это «крепостные театры», «цирковые шапито», где весь вечер на арене заокеанские кудесники и кудесницы мяча. В волейболе разрешены два легионера, и сборные России по этим видам спорта конкурентны, а где был бы наш баскетбол, если бы не уличная его разновидность? Более того, со временем конкуренты станут серьёзнее относиться к стритболу, и мы и там потеряемся, если будем кормить орды «понаехавших», а не развивать национальный баскетбол.

Волейбол 0-2-0. Лучшая федерация по игровым видам спорта, однозначно! Мужская сборная вице-чемпионы, как и пляжники. Женская сборная в четвертьфинале, как и вторая команда пляжников. Чемпионаты страны проводятся в трёх лигах, такая ситуация у нас остаётся еще только в футболе, когда соблюдают принцип спортивного перехода из дивизиона в дивизион. Регламент строг — два легионера на команду, но это давало и продолжает давать результат.

Гандбол 0-1-0. Огромное спасибо нашим девочкам, тренерскому штабу и федерации за серебро Токио. Президент федерации Сергей Шишкарёв проявил себя после золота Рио-2016, когда на одном из президентских советов по спорту попросил своему виду спорта хотя бы толику того внимания, которого решили уделить почему-то самбо. В федерации налажена прекрасная работа по популяризации гандбола, во всяком случае, о звёздах прошлого и нынешнего можно узнать куда больше, чем о баскетболе, волейболе, водном поло и хоккее на траве, вместе взятых.

Фото olympic.ru

Понятно, что в гандболе тоже есть свои перегибы, тот же Ростов-на-Дону в погоне за клубными трофеями, набил команду легионерками, и сейчас в сборной нет ни одной воспитанницы сильнейшей команды страны, а сборная держится на кадрах, воспитанных в Волгограде и Тольятти. И поэтому огромное спасибо тем руководителям Тольятти, а также Звенигорода, которые в своё время решили создать команды, а также руководству Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя, где имеющиеся команды сохранили.

На Олимпиаде МVР была признана Анна Вяхирева, но мы бы отдельно отметили её старшую сестру Полину Кузнецову, которая играет в сборной страны с 18 лет, дебютировав еще в 2005 году.

Но и до вершины не добрались

Академическая гребля 0-2-0. Гребля на байдарках и каноэ спряталась за спиной «академиков», но и они не сказать, чтобы сильно порадовали. В Рио было наоборот, там по бронзе завоевали в байдарке и в каноэ. Гребной слалом, после сенсационной бронзы в Пекине-2008, снова ушел в тень.

И это позор, который преследует Россию последнее десятилетие. Только в разновидностях гребли мы реально уступаем Украине, вкладывая в это же время в разы больше средств. Чтобы не быть голословными, на Олимпиаде в Токио критику в адрес Минспорта Украины высказала шестовичка Марина Килипко и барьеристка Анна Рыжикова за невнимание к нуждам действующих спортсменок. Звезды советского спорта получают на Украине 1900 гривен как спортсмен (5160 рублей), или 2100 гривен по инвалидности (5700 рублей). У российских чемпионов с советским прошлым пенсии составляют 32 тысячи рублей, а с надбавками достигают 80 тысяч.

В том числе и поэтому украинцы меняют спортивное гражданство, как Валентин Демьяненко и Инна Осипенко-Радомская выступавшие за Азербайджан. Литва и Эстония находят возможность создать сильные экипажи, молдаванин Сергей Тарновский берёт уже вторую олимпийскую медаль (Хотя в Рио его дисквалифицировали за допинг, а медаль передали нашему Илье Штокалову). Чего не хватает нашей гребле? Каналы, вроде бы, теперь есть, казанский Центр гребли хвалят все, кто на нём побывал. Тренеров не хватает? Так зачем уволили, к примеру, Максима Опалева, олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира.

Фото olympic.ru

Дзюдо 0-0-3. Спад заметен, по сравнению с успехами в Лондоне и Рио. С другой стороны, может это и есть наше реальное состояние, а вот две предыдущие Олимпиады мы находились в приятном плену самообмана.

Велоспорт 0-0-2. Откровенно говоря, российский велоспорт сейчас, как «Тоттенхем Хотспур», цитируемый в кинофильме «Залечь на дно в Брюгге: «Дерьмом ты не был, но и до вершины не добрался. Как «Тоттенхем». Так и велоспорт стабилен, две-три медали даёт обязательно, на большее, тем более, на золото, даже не претендуя.

Правда, на прошлых Олимпиадах медали добывала Ольга Забелинская, но сейчас дочь олимпийского чемпиона Сергея Сухорученкова стала «суперстар», перевалив за сорок, и перейдя в сборную Казахстана. Замены ей в сборной по велоспорту на шоссе не нашлось, а потому в Токио медали завоёвывали на треке.



Джаудат Абдуллин