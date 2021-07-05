СМИ: правительство обсуждает повышение налогов на 400 млрд рублей

Правительство России обсуждает донастройку налоговой системы: рассчитывается, что она принесет в бюджет дополнительно 400 млрд рублей в 2022—2024 годах, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.



Поясняется, что таким образом власти ищут в том числе источники финансирования для «стратегических инициатив правительства».

В рамках донастройки системы обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли (рассчитывается, что за указанный период принесет в бюджет более 100 млрд рублей), расширение и корректировка режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли (порядка 90 млрд рублей), корректировка системы уплаты акцизов, в частности улучшение администрирования или введение новых сборов (порядка 100 млрд рублей), и донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры (около 100 млрд рублей).

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В 2020 году уже повышалось НДПИ для металлургов, но в новой концепции донастройки предусмотрено увеличение налоговой нагрузки на добычу тех видов сырья, для которых повышения еще не было.



По данным источников издания, новые предложения об изменении системы акцизов касаются сахаросодержащих напитков и некоторых видов алкоголя. Меры могут включать в том числе введение новых сборов либо улучшение администрирования.

Маргарита Головатенко