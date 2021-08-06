Татарстан по итогам первого полугодия 2021 года стал лидером по строительству в ПФО

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан по итогам первого полугодия 2021 года стал лидером по объему выполненных строительных работ в ПФО. Среди регионов России республика заняла 6-е место.

В январе — июне этого года объем строительства в Татарстане составил 127,4 млрд рублей. Это на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает Татарстанстат.

Жители республики за первые шесть месяцев 2021 года построили 6 379 индивидуальных жилых домов общей площадью 861,7 тыс. кв. метров. Это 63,4% от общей площади жилья, введенного в Татарстане за этот период. Средняя площадь одного такого дома составила 135,1 кв. метра.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Всего за первое полугодие 2021 года в Татарстане предприятиями, организациями и населением введено в общей сложности 1,4 млн кв. метров жилья. Это на 0,4% больше, чем в январе — июне прошлого года.

По итогам первых шести месяцев 2021-го республика по объему ввода жилья находилась на 1-м месте в ПФО и на 5-м месте среди регионов России.

В июле генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что больше всего индивидуального жилья за первое полугодие 2021-го построили в том числе в Татарстане — республика оказалась на третьем месте с показателем в 862 тыс. кв. м жилья. На первом и втором местах Московская и Ленинградская области с показателем 2,1 млн кв. м и 1,2 млн кв. м соответственно.



Татьяна Демина