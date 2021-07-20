Татарстан вошел в тройку регионов, где построили больше всего индивидуального жилья в I полугодии 2021 года

Больше всего индивидуального жилья за первое полугодие 2021-го построили в том числе в Татарстане — республика оказалась на третьем месте с показателем в 862 тыс. кв. м. жилья, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.



Опередили Татарстан Московская и Ленинградская области с показателем 2,1 млн кв. м и 1,2 млн кв. м соответственно. В пятерку также вошли Башкирия (856 тыс. кв. м) и Краснодарский край (799 тыс. кв. м).

В целом по России с января по июнь введено в эксплуатацию более 20 млн кв. м индивидуальных жилых домов, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что программу ипотечного кредитования для индивидуального жилищного строительства намерены запустить до конца 2021 года. Пакет необходимых документов уже подготовлен. Продукт планируется доработать при взаимодействии с Центробанком и регионами России.

Маргарита Головатенко