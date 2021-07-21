Роскомнадзор заблокировал pixabay.com за противоправный контент

Роскомнадзор на основании решения МВД России внес сайт pixabay.com в Единый реестр запрещенной информации. Это связано с наличием на его страницах изображений с пропагандой наркотиков.

Администратор pixabay.com уже удалил недопустимый контент. После проверки выполнения требования Роскомнадзор разблокирует сайт, пишет ТАСС.

Напомним, в этом месяце РКН заблокировал сайт адвокатского объединения «Команда 29». Из-за претензий ведомства и прокуратуры организация объявила о прекращении своей деятельности.



Татьяна Демина