Роскомнадзор заблокировал pixabay.com за противоправный контент
Роскомнадзор на основании решения МВД России внес сайт pixabay.com в Единый реестр запрещенной информации. Это связано с наличием на его страницах изображений с пропагандой наркотиков.
Администратор pixabay.com уже удалил недопустимый контент. После проверки выполнения требования Роскомнадзор разблокирует сайт, пишет ТАСС.
Напомним, в этом месяце РКН заблокировал сайт адвокатского объединения «Команда 29». Из-за претензий ведомства и прокуратуры организация объявила о прекращении своей деятельности.
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