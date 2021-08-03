Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Олимпиады-2020
Женская сборная России обыграла команду Австралии (9:8) в четвертьфинале турнира по водному поло в рамках Олимпийских игр — 2020 в Токио.
Решающим стал первый период встречи, где россиянки смогли сдержать атаки соперниц и ушли на перерыв с преимуществом в 2 мяча. Два следующих игровых отрезка закончились вничью — 2:2, а в заключительном сборная России удержала победный счет — 9:8.
Благодаря этой победе российские ватерполистки вышли в полуфинал олимпийского турнира. За выход в финал сборная России поборется с фаворитками соревнований — командой США.
Отметим, что мужская сборная России не пробилась в финальный раунд Олимпиады-2020.СпортВодные виды спорта
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым