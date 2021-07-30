В Казани в 2022 году пройдет Всемирный день халяль

В следующем году в Казани пройдет Исламский бизнес-форум «Всемирный день халяль» (World Halal Day). Об этом на международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021» сообщил его основатель Мохамед Джинна.

Впервые Всемирный день халяль провели в России в 2019 году. Тогда его участников и гостей в рамках Волжского инвестиционного саммита приняла Самара, пишет «Интефракс».

World Halal Day проводится ежегодно с 2014 года. Бизнес-форум направлен на продвижение халяльной продукции.

Напомним, 28 июля в выставочном центре «Казань Экспо» открылась выставка халяльной продукции Russia Halal Expo. Это новый, стремительно растущий сектор экономики, который имеет огромный потенциал как внутри, так и за пределами России, заявил на мероприятии министр экономического развития РФ Максим Решетников.



Татьяна Демина