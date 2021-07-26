В России ограничили доступ к сайту Навального

Фото: Максим Платонов (архив)

В России ограничили доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального (navalny.com). Это сделано на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 15 июня 2021 года, следует из данных Роскомнадзора.

Основанием для ограничения доступа к сайту стало нарушение статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (сайт с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка), пишет RT.

Напомним, 9 июня Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* и Фонд защиты прав граждан* (ФБК* и ФЗПГ*), а также общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена.

*Запрещенные в России экстремистские организации. ФБК и ФЗПГ признаны иноагентами.

Татьяна Демина