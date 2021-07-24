На матч «Рубин» — «Спартак» в Казани продали около 15 тысяч билетов

На матч «Рубин» — «Спартак» в «Ак Барс Арене» реализовали около 15 тысяч билетов. Такая цифра прозвучала в ходе прямой трансляции на «Матч ТВ».

Около 2 тысяч фанатов «Спартака» находятся в фан-секторе. Сколько болельщиков на трибунах — неизвестно.



Перед матчем «Рубин» — «Спартак» у «Ак Барс Арены» образовались очереди. Это было связано с тем, что изначально открыли только один вход.

Как сообщала пресс-служба казанского клуба ранее, на игру допустят не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены» с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.



В Роспотребнадзоре заявляли, что в Татарстане допускается проведение массовых спортивных мероприятий, в которых принимают участие до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Управление Роспотребнадзора по РТ направляло в Кабмин свои предложения по проведению этого матча.

