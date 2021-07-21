За 15-летнюю работу борделей в Бугульме будут судить 12 человек

В Татарстане завершено расследование дела об организации занятий проституцией и принуждению к таковому в Бугульме. Зампрокурора Татарстана утвердил обвинение 12 фигурантам.



По версии следствия, подпольный бизнес работал 15 лет, вплоть до марта 2020 года, когда деятельность интим-ОПГ была пресечена силовиками.

Как сообщили в прокуратуре РТ, лидера группы и его ближайшего соратника также обвиняют в вовлечении женщин в теневой бизнес, а также уничтожении их имущества — с целью принуждения продолжить занятия проституцией под покровительством орггруппы. В деле фигурируют вымогательства денежных средств и поджоги автомобилей.

Дело рассмотрит Бугульминский горсуд.