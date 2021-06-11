Четырех челнинцев оштрафовали за неделю за непредоставление ПЦР-теста на коронавирус по прибытии

Роспотребнадзор в Набережных Челнах за неделю привлек к административной ответственности четырех жителей города, которые не сдали вовремя результаты ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

«Все они привлечены к административной ответственности по статье 6.3, часть 2. На каждого гражданина наложен штраф на 7,5 тысячи рублей», – приводит его слова пресс-служба исполкома Набережных Челнов Ильгизяр Бариев.

Сейчас заполнять анкету на Госуслугах и сдавать ПЦР после возвращения в Россию должны не только авиапассажиры, но и все возвращающиеся из-за границы любыми видами транспорта: на поезде, автобусе, автомобиле, морском судне.

В целом по Татарстану за несдачу теста на COVID-19 по возвращении из-за границы жителей республики оштрафовали почти на 3 млн рублей. С 1 августа 2020 года в Татарстан из-за рубежа вернулись более 130 тыс. жителей республики. За неисполнение установленных требований Управление РПН и МВД направили 583 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.



Ольга Плешкова