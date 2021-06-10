Татарстанцев оштрафовали почти на 3 млн рублей за несдачу теста на COVID-19 по возвращении из-за границы

С 1 августа 2020 года в Татарстан из-за рубежа вернулись более 130 тыс. жителей республики. Граждан, не сдавших тест на COVID-19 после прибытия, оштрафовали на 2,9 млн рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За неисполнение установленных требований Управление РПН и МВД направили 583 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Было составлено 572 протокола об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 395 дел, по итогам которых были назначены штрафы на сумму 2,9 млн рублей.

В конце мая управление Роспотребнадзора по РТ сообщило, что татарстанцев оштрафовали на 2,6 млн рублей за непрохождение тестирования на COVID-19 после возвращения из-за рубежа.