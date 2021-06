CDN-провайдер Fastly устранил глобальный сбой

Провайдер облачных вычислений Fastly подтвердил наличие проблемы, из-за которой случился сбой работы у ряда мировых сайтов — все неполадки устранены.

We identified a service configuration that triggered disruptions across our POPs globally and have disabled that configuration. Our global network is coming back online. Continued status is available at https://t.co/RIQWX0LWwl