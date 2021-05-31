Коваленко: «Моей карьере нужны перемены, «Ак Барс» — отличный вариант»

Нападающий «Ак Барса» Николай Коваленко прокомментировал свой переход в казанский клуб. По его словам, этот трансфер стал для хоккеиста отличным способом вывести карьеру на новый уровень.

«В нынешней ситуации, о которой уже говорил в прессе, было понятно, что моей карьере как профессионального хоккеиста необходимы перемены. С этой точки зрения «Ак Барс» — отличный вариант.

Все знают, что этот клуб — один из исторических лидеров КХЛ и всегда борется за Кубок Гагарина. Благодарен «Ак Барсу» за то, что был во мне заинтересован и вышел на рынок свободных агентов.

Теперь моя задача — отпахать это доверие, завоевать такую же поддержку болельщиков, как в Ярославле, помочь команде решить максимальную задачу. Казань — новый большой этап в карьере», — сказал Коваленко.

Фото: fhr.ru

Он также отметил, что главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов был первым специалистом, доверившим ему место в основном составе еще в ярославском «Локомотиве». Коваленко охарактеризовал рулевого «барсов» жестким тренером, всегда доверяющим молодым игрокам.

Напомним, Коваленко подписал двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». Казанцы сделали хоккеисту квалификационное предложение, а «Локомотив» не стал повторять подобные условия контракта. В результате Коваленко достался «барсам» за денежную компенсацию.