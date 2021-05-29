Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия — За правду»
Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман вступил в партию «Справедливая Россия — За правду» и планирует участвовать в выборах в Госдуму осенью 2021 года. Об этом сообщает «РИА Новости».
Пока еще он не получил партийный билет, его вручат ему в ближайшее время.
Вассерман планирует принять участие в выборах в Госдуму, которые состоятся этой осенью, однако окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии 26 июня.
В марте в интервью «Реальному времени» Вассерман допускал возможность своего участия в выборах в Госдуму. Подробнее — в материале интернет-газеты.ОбществоВласть
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