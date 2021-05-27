Титов опроверг информацию о своем уходе с поста бизнес-омбудсмена России

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов опроверг информацию о том, что он досрочно покинет свой пост. Об этом пишет ТАСС.

«Хочу заметить, что «слухи о моей смерти сильно преувеличены», следуя великой цитате Марка Твена. Мои полномочия истекают в июне 2022 года. До этого момента я остаюсь на посту. Назначение уполномоченного четко прописано в законе, вы можете его посмотреть», — говорится в сообщении.

Фото: wikimedia.org

Титова назначили на должность уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в июне 2012 года. Повторно он занял этот пост в 2017 году.

О возможном досрочном уходе Титова с должности бизнес-омбудсмена сообщили «Ведомости». По данным издания, его место могли бы занять российский бизнесмен, основатель En+ Олег Дерипаска или бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Во вторник Титов на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил, что собирается покинуть должность. Свой уход он объяснил принципом «не более двух сроков подряд».

Татьяна Леухина