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В Казани наблюдаются 7-балльные пробки

17:40, 26.05.2021
В Казани наблюдаются 7-балльные пробки
Фото: pixabay.com

В Казани в среду вечером образовались 7-балльные заторы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.40.

Заторы образовались на улицах Петра Витера, Дементьева, Тэцевской, Камчатской, Мира. Движение затруднено по улицам Маршала Чуйкова, на проспекте Ямашева, на улице Аграрной.

Пробки наблюдаются на улицах Вишневского, Лево-Булачной, Технической.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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