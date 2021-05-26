«Рубин» летом сыграет в кубке «Матч Премьер — 2021»

Стал известен состав участников летнего розыгрыша кубка «Матч Премьер — 2021», организатором которого выступает телеканал «Матч ТВ».

Всего на турнире сыграют четыре команды. Все они представляют Российскую премьер-лигу (РПЛ) — московский «Спартак», казанский «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Фото spartak.com

Все матчи кубка пройдут с 11 по 18 июля в Москве на двух стадионах. Один из них уже известен — арена «Спартака», второй пока находится на стадии переговоров.

Это уже четвертый розыгрыш кубка «Матч Премьер». Ранее победителями турнира становились футболисты «Спартака» (дважды) и «Краснодара» (один раз). Матчи кубка впервые будут проведены не за рубежом.

Напомним, ранее рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий был признан лучшим тренером РПЛ в мае.